Ingressi scaglionati e mascherine, linee per centri estivi

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Dal "registro di presenza" per consentire il tracciamento di eventuali contagi all'obbligo di mascherine per gestori e bambini sopra i 6 anni, dalle posate monouso agli ingressi scaglionati: sono alcune delle linee guida per la riapertura dei centri estivi contenute nell'ordinanza firmata dai ministri Roberto Speranza ed Elena Bonetti. Le regole disciplinano i centri diurni ma anche i campi estivi che prevedono il pernottamento e dovranno essere seguite da tutti gli enti che organizzano, dagli asili nido alle parrocchie, dagli enti culturali agli scout. I gestori dovranno prevedere un 'referente Covid' e "informare e formare" operatori e volontari.

