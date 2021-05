ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, ancora dati da zona bianca

(ANSA) - CAGLIARI, 21 MAG - Con 426 casi e un'incidenza settimanale che si aggira sul 26,5 e un R(t) a 0.61, il più basso d'Italia, la Sardegna viaggia spedita verso la zona bianca, che aveva già conquistato in solitaria a fine febbraio, unica regione del Paese a beneficiare per prima delle riaperture dopo la terza ondata. La prossima settimana l'Isola sarà ancora gialla, come tutta Italia, ma da quella successiva è più che probabile la promozione in zona bianca.

"I principali indicatori della pandemia sul nostro territorio ci portano a guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Il ritorno dell'Isola alla zona bianca non è un'utopia - commenta il presidente della Regione, Christian Solinas -. I risultati ottenuti sono il frutto del sacrificio dei sardi e del grande lavoro di chi è impegnato ogni giorno in prima linea in una battaglia che riguarda tutti".

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 42 nuovi casi su 3.184 tamponi, per un tasso di positività dell'1,3%. Salgono così a 56.374 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Si registrano tre nuovi decessi (1.445 in tutto). Sono, invece, 186 (-8) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 35 (-2) i pazienti in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi nelle ventiquattro ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.319 e i guariti sono complessivamente 41.389 (+175).

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, il giorno dopo aver toccato quota 15mila somministrazioni la Sardegna stabilisce un nuovo record con 15.182 dosi inoculate nelle ultime 24 ore (si passa dalle 713.381 alle 728.563, cioè l'81,1% delle 898.170 dosi consegnate dalla struttura commissariale. E già oggi il numero di somministrazioni salirà ancora visto che dalle 19 si apre il primo Open Day con le vaccinazioni dalle 19 alle 24 in sei hub dell'Isola.

Un'iniziativa che sarà riproposta anche domani e che ha dato il via alle prenotazioni per gli over 40 con un boom di adesioni che hanno prodotto il sold out degli Open day in pochi minuti.

(ANSA).