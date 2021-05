Vaccini:via a somministrazioni in fabbrica,dosi a Electrolux

(ANSA) - PORDENONE, 20 MAG - E' stato avviato stamani, a Pordenone, il primo Hub vaccinale del progetto "Ancora più sicuri in fabbrica", promosso da Confindustria Alto Adriatico.

Saranno inoculate le prime 100 dosi di vaccino Moderna, partendo dagli addetti di Electrolux Professional, che hanno aderito volontariamente alla campagna.

"Voglio ringraziare tutti quelli che, in queste settimane, si sono impegnati, insieme a noi, e a tutte le organizzazioni sindacali, permettendoci di partire con questa iniziativa - ha commentato il presidente degli industriali Michelangelo Agrusti -: è solo l'inizio, ma speriamo nei prossimi giorni di poter vaccinare migliaia e migliaia di persone perché tante sono quelle che si sono prenotate tra qui, Gorizia e Trieste. In totale, sono più di 40 mila, quindi possiamo dare un contributo sussidiario perché facciamo tutto con personale che non è drenato dall'Azienda sanitaria ma viene fatto direttamente a spese delle aziende e al servizio dei lavoratori".

"Questo era il nostro obiettivo e lo stiamo raggiungendo - ha aggiunto -. Il vice presidente Fvg Riccardo Riccardi ci è stato vicino in tutta questa fase e tutti i suoi dirigenti sono stati grandi protagonisti di questa operazione". (ANSA).