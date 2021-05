Sileri: 'Mettere in sicurezza gli under 16 per l'inizio della scuola'

"Abbiamo una quota importante di popolazione che è sotto i 16 anni, circa 9 milioni di persone. Mi auguro che il 28 l'Ema dia l'ok al vaccino agli under 16. Proprio in questa popolazione la circolazione del virus può essere maggiore, quindi col vaccino si potrà fare un ulteriore passo in avanti verso l'immunità di gregge". Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus, in merito al vaccino contro il Covid agli under 16. "E' importante - aggiunge - mettere in sicurezza i nostri adolescenti prima che si ritorni a scuola a settembre".