Partorisce a vigilia laurea, tesi la discute dall'ospedale

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - E' nato il giorno prima della laurea della mamma che era ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia del San Giovanni di Dio e che, ieri, all'indomani della nascita del suo piccolo, si è fatta trovare in forze per discutere la sua tesi. Così Lucia, 37 anni, oggi torna a casa con il piccolo Riccardo e una laurea in scienze dell'educazione e formazione conseguita in videoconferenza nell'aula riunioni del San Giovanni di Dio, messa a disposizione dalla direzione di presidio. E "sostenuta . spiega l'Asl Toscana centro rendendo nota la storia di Lucia - da tutto il personale del reparto diretto dalla dottoressa Paola Del Carlo, che ha tenuto il fiato sospeso fino alla fine".

"Dedico al mio bimbo tutto quanto è successo - le parole di Lucia riferite sempre dall'Azienda sanitaria - perché è un messaggio per lui ad avere determinazione nella vita nel raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo". Il parto era previsto intorno al 26 maggio ma il piccolo non ha voluto aspettare. Ieri Lucia stava già bene, si è vestita e truccata e si è presentata alla commissione di laurea. Tutto è avvenuto rapidamente e la giornata è volata via tra le emozioni, i complimenti e il tempo da dedicare al piccolo nato. Oggi, alle dimissioni, il marito si è presentato in ospedale con la classica corona di alloro. (ANSA).