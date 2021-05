Il diamante rosa piu' grande del mondo e' all'asta a Hong Kong

Un diamante rosa "Sakura", praticamente perfetto, di 15,81 carati è in mostra alla Casa d'Aste Christie's a Hong Kong. Prende il nome dalla colorazione delicata dei ciliegi in fiore sulla terra nipponica, “Sakura” è linfatti il termine giapponese per i fiori di ciliegio che sbocciano all’inizio della primavera. L'anello sarà venduto all'asta il 23 maggio 2021 per un valore stimato tra 25 e 38 milioni di dollari USA. Secondo gli esperti e' un pezzo unico nel suo genere. Sakura Diamond è stato classificato Internally Flawless, incarnando la sua eccezionale rarità e straordinaria trasparenza ottica.