Vaccini: Dacia Arena, inaugurazione hub e dosi a lavoratori

(ANSA) - TRIESTE, 19 MAG - Inaugurazione del nuovo hub alla Dacia Arena di Udine e subito dopo via alle somministrazioni per immunizzare i lavoratori. Lo ha annunciato questa sera la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli la quale ha sottolineato che la campagna viene "realizzata sulla base di un protocollo operativo redatto da Confindustria Udine in collaborazione con Croce Rossa Italiana del FVG, Ordine degli Infermieri, Medici del Lavoro, Udinese Calcio Spa, CGIL, CISL e UIL".

All'inaugurazione parteciperanno anche le autorità locali e regionali. (ANSA).