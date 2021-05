Raggi, ok a 'Roma-Regione', riflettiamo su perimetro

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Io sono d'accordo con quelle visioni che prevedono per Roma gli stessi poteri legislativi di una Regione", poi "andranno fatte anche delle riflessioni" sulla eventualità di "ampliare il perimetro di questo nuovo ente con l'area metropolitana. Nel discorso Roma-Regione si dovrà rivedere il tema del decentramento" ma "sarà fondamentale non perdere l'unitarietà della città. Non possiamo accettare che Roma sia considerata 15 Comuni autonomi, con Comuni di serie A e di serie B. Bisogna mantenere il livello minimo delle prestazioni". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia in commissione affari costituzionali. "Roma Capitale è la sede delle principali istituzioni repubblicane, di organizzazioni internazionali, corpi diplomatici. E' tante cose tutte insieme e le gestisce con gli stessi poteri e risorse date ad altre città, anche di Comuni di 100 abitanti. Una sperequazione del genere non può essere più accettato", ha osservato Raggi. "Possiamo convergere verso un obiettivo comune, lavorando su un doppio binario: una modifica di legge ordinaria, che ci consente interventi rapidi e una modifica costituzionale. Io credo che entrambe le strade vadano percorse con la stessa determinazione.

Questo è stato il 150mo anno di Roma Capitale, riuscire ad ottenere risultati durante quest'anno sarebbe altamente simbolico", ha aggiunto. (ANSA).