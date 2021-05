Piazza San Carlo: caso Amato, al via l'udienza preliminare

Si è aperta oggi l'udienza preliminare per il caso di Marisa Amato, la donna di 64 anni che la sera nel 3 giugno 2017, nel centro di Torino, fu travolta dalla folla in fuga da Piazza San Carlo. Il procedimento riguarda due medici, uno in servizio all'ospedale Maria Vittoria e l'altro alle Molinette, i quali, secondo la ricostruzione della procura, quando alla paziente vennero prestati i primi soccorsi non si avvidero di una microfrattura all'altezza della cervicale. La donna morì 19 mesi più tardi. Oggi il pm Vincenzo Pacileo ha ribadito la proposta di rinvio a giudizio mentre i difensori hanno chiesto il non luogo a procedere. (ANSA).