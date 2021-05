Vaccini: Lazio, per open day maturandi 70 hub Pfizer

Saranno 70 nel Lazio gli hub dedicati alle vaccinazioni per i maturandi nell'open day dell'1-2-3 giugno. Si tratta di tutti i centri vaccinali dove viene somministrato Pfizer che apriranno le porte non solo ai maturandi ma anche ai professori non ancora immunizzati. Dunque a due settimane dall'avvio dell'esame di maturità i circa 50mila maturandi del Lazio avranno l'occasione di vaccinarsi. Si sta studiando anche la possibilità di creare accessi dedicati negli hub per i maturandi per non sovraccaricare i centri e ritardare il flusso degli altri vaccinandi. Allo studio anche le modalità di prenotazione: l'accesso alla vaccinazione sarà dedicato a chi sosterrà l'esame nelle scuole del Lazio e per questo l'Ufficio scolastico regionale fornirà gli elenchi degli studenti che dovranno sostenere la maturità. La prenotazione avverrà sempre attraverso il portale dedicato della Regione Lazio.

"Vaccinare i turisti? Si ma dateci altre dosi. Il Lazio ha già somministrato il vaccino a 63mila residenti in altre Regioni e non c'è stato nessun riequilibrio nella fornitura delle dosi", ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato sulla possibilità di vaccinare turisti in vacanza.

"Qualcuno si è un po' agitato per la storia della vaccinazione dei turisti ma io continuo a dire che per noi il turista è sacro", ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia sulle polemiche legate alla disponibilità a vaccinare i vacanzieri. "E la sacralità del turista è unica in Veneto - ricorda - siamo i primi in Italia. Se volete andare di petrolio andate a farlo con quelli che hanno il pozzo, se volete parlare di turismo venite in Veneto".

"Le Ats lombarde contatteranno le organizzazioni che si occupano dei senzatetto per chiedere il numero di soggetti che assistono e per capire la capacità che hanno di somministrare le dosi vaccinali". Lo ha spiegato Marco Salmoiraghi, dirigente dell'assessorato al Welfare di Regione Lombardia, nel corso di un'audizione in Commissione Sanità del Consiglio Regionale. Per quanto riguarda gli immigrati irregolari "entro un paio di settimane dovremmo avere una soluzione" ha aggiunto Salmoiraghi, il quale ha ipotizzato che a queste persone, come anche agli homeless, venga somministrato il vaccino Johnson&Johnson, perché monodose.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sabato a Torino incontrerà il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio per trovare una soluzione condivisa in merito alla vaccinazione dei turisti, ha spiegato lo stesso Toti. "Ci siamo messi a disposizione per vaccinare le persone che stanno in Liguria e viceversa, Piemonte e Liguria sono due Regioni con un grande interscambio, quindi c'è volontà di collaborare", ha aggiunto Toti.