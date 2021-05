Cirio, le montagne del Piemonte Covid-free entro metà giugno

Il Piemonte rende Covid-free i borghi di montagna, in analogia con le isole. Lo ha confermato il governatore Alberto Cirio, per cui "l'obiettivo è mettere in sicurezza le montagne entro metà giugno".

"I Comuni interessati sono stati divisi in due fasce - ha spiegato -: quelli con priorità alta, dove la vaccinazione a tappeto partirà subito, sono 218 con 120 mila residenti, 110 mila dei quali vaccinabili. Escludendo i già vaccinati, restano 71.349 persone da vaccinare. Siamo la prima Regione che rende le sue montagne Covid-free. Abbiamo fatto una proposta al Governo; oggi ho sentito il generale Figliuolo, che ha dato il suo assenso".