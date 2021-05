Bianchi, forti investimenti per più tempo pieno a scuola

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Siamo convinti che sia necessario prevedere una scuola che vada sempre più verso il tempo pieno, in cui però il tempo pieno non sia solo l'ampliamento di quanto c'è già ora ma sia la possibilità di comprendere la fase complessa della vita che è la crescita, in cui si trasformano corpo mente e atteggiamenti. Questo implica massicci investimenti su mense e palestre, soprattutto al sud. La sola affermazione più tempo pieno non basta e alle superiori dobbiamo uscire dalle gabbie del 900". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenuto in commissione Infanzia e adolescenza. (ANSA).