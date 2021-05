ANSA-IL-PUNTO/COVID: vaccini, la Sardegna apre agli over 40

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAG - Sono 13.645 i vaccini somministrati ieri in Sardegna dove complessivamente il numero delle inoculazioni ora sfiora quota 700mila. E la Sardegna accelera sulla campagna aprendo all'adesione degli over 40, compresi i nati nel 1981, con o senza patologie o che rientrano nella categoria "fragili".

La comunicazione dell'assessore regionale della Sanità Manio Nieddu arriva proprio mentre si stava organizzando il primo Open Day per gli over 40 a Cagliari e Olbia, venerdì e sabato dalle 19 alle 24. Il portale delle Poste per le prenotazioni sarà disponibile dalle 12 di domani 20 maggio. Dalle 12 di lunedì 24 maggio potranno prenotarsi anche i caregiver e i familiari conviventi dei disabili gravi, anche se il familiare disabile è stato già vaccinato o è minorenne; i familiari conviventi delle persone estremamente vulnerabili per la patologia "trapianto d'organo solido e di cellule staminali emopoietiche".

E prosegue anche la campagna di vaccinazione nelle isole minori.

Dopo La Maddalena, dove le somministrazioni si sono chiuse il 16 maggio con la copertura dell'80% della popolazione vaccinabile, ora è il turno di Carloforte. Circa un migliaio di abitanti dell'isola di San Pietro hanno già ricevuto la prima dose e nelle giornate del 21, 22 e 23 maggio si punterà all'immunizzazione della restante popolazione vaccinabile, una platea di 4.500 residenti. Il centro vaccinale, allestito con 19 postazioni nell'Istituto comprensivo Statale, sarà operativo dalle 9 alle 18, nelle tre giornate, e i cittadini dai 16 anni in su potranno partecipare secondo le modalità di convocazione predisposte dal Comune per garantire l'affluenza della popolazione in sicurezza ed evitare assembramenti.

Intanto salgono a 56.285 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 69 nuovi contagi su 9.100 tamponi eseguiti per un tasso di positività dello 0,75%. Si registrano anche quattro nuovi decessi (1.442 in tutto). Sono 195 (-10) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, 38 (-2) i pazienti in terapia intensiva. (ANSA).