Mascherine mai consegnate, arrestato

(ANSA) - VARESE, 18 MAG - Un imprenditore di Varese è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di aver truffato le società Aria Spa e Aler Milano non fornendo migliaia di mascherine pagate centinaia di migliaia di euro, approfittando dell'emergenza Covid 19.

All'uomo, ora ai domiciliari, sono stati sequestrati beni per circa 460 mila euro. Le indagini hanno ricostruito come l'imprenditore sia riuscito ad aggiudicarsi la fornitura di Dpi senza mai consegnare alcun collo. (ANSA).