Festa di matrimonio con oltre 60 invitati, chiuso ristorante

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAG - Un ristorante è stato multato e chiuso - per violazione delle norme anti-Covid - a causa di un matrimonio con oltre 60 invitati. E' successo a Sala Baganza, nel Parmense dove i due sposi avevano deciso di festeggiare la loro unione: trovato il locale hanno incaricato un wedding planner di organizzare il tutto per una festa, con oltre 60 invitati e musica dal vivo. A 'rovinare' il clima sono stati i I carabinieri della compagnia di Salsomaggiore e del nucleo ispettorato del Lavoro di Parma, che si sono imbattuti nella celebrazione durante controlli sul rispetto dei protocolli anti-coronavirus presso le attività di ristorazione.

Protocolli che non prevedono simili festeggiamenti. Così i militari hanno interrotto il pranzo e provveduto a chiudere il ristorante per cinque giorni multando la legale rappresentante e gli sposi. Nei prossimi giorni saranno sanzionati gli ospiti e sono in corso accertamenti per individuare il wedding planner..

(ANSA).