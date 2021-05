Vaccini: Lazio, con open day +26% vaccinazioni rispetto target

"L'open day è andato molto bene. In tre giorni abbiamo fatto complessivamente 158.276 somministrazioni, di cui 22mila nell'open day, e questo è il 26% in più rispetto al target indicato dalla struttura commissariale". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel corso di una conferenza stampa.

"E' un risultato straordinario che mette in luce la capacità di somministrazione del nostro sistema - aggiunge - Questo ci porterà a programmare nuovi appuntamenti a partire dal prossimo fine settimana con una platea che sarà sempre degli over40".

"Ad oggi oltre il 37% della popolazione target regionale ha avuto la prima dose di vaccino e oltre il 18% ha avuto la seconda dose. Questi dati sono in media di 4 punti superiori al dato medio nazionale", ha detto ancora D'Amato. "Il totale dei vaccini somministrati nel Lazio è pari a oltre 2milioni 673mila": "stasera alle 24 apriremo le prenotazioni dai 51 ai 48 anni. Per la prima volta facciamo un salto di 4 classi di età per consentire una ulteriore accelerazione".

"Visto il successo che c'è stato, le modalità molto semplici di accesso e anche le file, molto ridotte, lo ripeteremo durante tutti i fine settimana", ha detto D'Amato su Rai Radio1 all'interno del programma "Che giorno è". "Il prossimo fine settimana sarà ancora per gli over40. Poi, man mano, scenderemo anche sulle altre fasce in maniera coerente con la programmazione regionale e nazionale. Per i maturandi, stiamo ragionando di farne uno ad hoc intorno al 2 giugno, la Festa della Repubblica" aggiunge D'Amato. Infine su Reithera, l'assessore spiega: "Per quanto ci riguarda riteniamo un errore abbandonare una piattaforma nazionale dei vaccini".

Intanto è stata convocata una Conferenza straordinaria delle Regioni che riguarda l'accordo sui nuovi parametri per determinare i livelli di rischio. A quanto si apprende, un altro tema che potrebbe essere affrontato - anche se non all'ordine del giorno - è la proposta di alcune Regioni per un programma di vaccinazioni ai turisti, in particolare sulle seconde dosi.