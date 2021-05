Spionaggio: gip respinge richiesta incidente probatorio Biot

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Il gip di Roma ha respinto la richiesta di incidente probatorio avanzata dalla difesa di Walter Biot, il militare di Marina arrestato il 30 marzo scorso per l'accusa di spionaggio. L'atto istruttorio irripetibile, chiesto da Biot, verteva sui dispositivi digitali trovati nel corso delle perquisizioni disposte dalla Procura. Nel motivare il suo "no" il giudice spiega che ci si troverebbe di fronte ad una "eccezionale anticipazione della acquisizione della prova rispetto alla fase dibattimentale". L'incidente probatorio "appare non congruo allo stato - aggiunge il gip - rispetto al potere riconosciuto alle parti di svolgere consulenze tecniche con strumenti che offrono medesime garanzie di contemperare il diritto alla difesa e l'accertamento alla verità". Per mercoledì, intanto, avverrà l'affidamento dell'incarico peritale per l'acquisizione di copia forense sui dispositivi informatici e multimediali sequestrati all'ufficiale. Si tratta, tra gli altri, di due telefoni cellulari, un pc e notebook, un tablet, una microsim, un cd e una pendrive. (ANSA).