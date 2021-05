Scultore danneggia sua opera sui viali a Lucca, denunciato

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - Curiosa scoperta della polizia a Lucca, stamani, intervenuta per il danneggiamento in corso di una scultura, peraltro dedicata all'immigrazione.

L'identificazione dell'uomo, che è stato denunciato per danneggiamento aggravato, ha sorpreso i poliziotti dato che si tratta dello stesso scultore dell'opera il quale ha dichiarato agli operatori di aver compiuto il gesto perché, riferisce la questura di Lucca, "non mi ascoltano".

L'artista, mediante l'uso di un flessibile, aveva staccato quasi tutte le foglie dei rami della scultura e scritto sopra la frase "Oggi è domenica, domani si muore". E' accaduto alle 6, nella rotonda stradale davanti a Porta Sant'Anna. (ANSA).