Ragazze denunciano, aggredite da 'Pink gang' a Milano

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - E' ancora tutto da chiarire l'episodio accaduto nel pomeriggio in un parco in viale Nervesa, alla periferia di Milano, dove agli agenti della Questura era stata segnalata una lite tra più persone.

Sul posto sono state identificate due ragazze, una salvadoregna di 19 anni e un'altra connazionale di 17 le quali hanno riferito che, poco prima, un gruppetto di 20 ragazze per futili motivi , probabilmente legati a situazioni sentimentali, le avevano aggredite con calci e pugni e con un bastone che non è stato trovato.

Nessuna delle ragazze che ha partecipato all'aggressione è stata trovata sul posto.

Le due ragazze trasportate all'ospedale Policlinico in codice per le prime cure ma non sono in condizioni gravi. (ANSA).