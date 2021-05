Nel Lazio entro il 2 giugno open day maturandi

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Vaccinare i 500 mila studenti che dal 16 giugno saranno alle prese con l'esame di maturità: è il prossimo obiettivo della Regione Lazio che entro il 2 giugno punta ad un open day per i maturandi utilizzando l'app "tre click e 48 ore dopo ti vaccini'. "Pensiamo sia importante far svolgere in tranquillità gli esami. La gran parte del personale docente e non docente avrà avuto il vaccino ed è importante che lo abbiano anche i maturandi. Stiamo studiando le modalità operative", spiega l'assessore alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato.

"Vaccinare i maturandi ora è possibile e lo faremo. Torniamo alla normalità con i vaccini e pensando a tutti. È giusto pensare a ragazzi e ragazze che hanno di fronte questa prova, dopo due anni difficili anche per lo studio e la vita sociale", riflette anche il governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

Il vaccino prescelto con ogni probabilità sarà il Jonhson & Jonhson, che necessità di una sola dose. (ANSA).