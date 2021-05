Scossa di terremoto 4.0 a Gubbio

Un terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuto stamani a Gubbio alle ore 9.56. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, anche nel capoluogo umbro. Al momento non sono giunte al centralino dei vigili del fuoco segnalazioni di danni a persone o cose. Sono in corso verifiche.

La scossa è avvenuta a una profondità di 10 chilometri. Alle ore 10,7 si è verificata un'altra scossa, sempre a Gubbio, di magnitudo 3.1, anche questa volta, si legge nel sito dell'Ingv, a 10 chilometri di profondità. Ieri sera alle 22.22 nella stessa zona c'era stato un terremoto 2.8. Al centralino dei vigili del fuoco del comando di Perugia, come detto, non sono giunte al momento segnalazioni di danni da parte dei cittadini, né richieste di informazioni o di aiuto. Sono in corso verifiche nella zona dell'epicentro da parte degli stessi vigili.