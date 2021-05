Covid: bisca clandestina in appartamento, una denuncia

(ANSA) - BIANCO, 15 MAG - Una bisca clandestina, in attività malgrado le restrizioni dovute alla pandemia, è stata scoperta in un appartamento a Bianco, in provincia di Reggio Calabria, dai carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà il responsabile, un uomo di 31 anni, per esercizio di gioco d'azzardo e sanzionato 14 avventori presenti per assembramento in violazione delle norme covid-19.

I militari della Compagnia, nel corso di un blitz all'interno dell'appartamento, hanno trovato un tavolo da gioco, fiches, carte, strumentazione professionale, un flipper e un bar ben fornito. A insospettire era stato, nei giorni precedenti, un continuo e strano viavai di gente dall'abitazione. Una volta all'interno, i carabinieri si sono imbattute in quattordici persone, alcune delle quali hanno anche cercato di svignarsela, molte delle quali sedute attorno al tavoliere intente a giocare a poker. Tra gli avventori, anche molte persone provenienti dai paesi limitrofi: Africo, San Luca e Bovalino, tutti con in tasca molto denaro, dai 100 agli oltre 1.700 euro. (ANSA).