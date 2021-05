Vaccini, pianoforte per 100mila somministrazioni hub Mandela

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - La musica a sigillare il passaggio fra chi all'interno dell'Hub Mandela Forum di Firenze entra senza vaccinazione e ne esce vaccinato, differenza che in questo momento definisce una variabile di grande valore. Con questo pensiero un pianoforte è stato posizionato oggi al centro del Mandela, dove dall'apertura dell'hub sono state superate le 100mila somministrazioni (ieri erano 104.088 per l'esattezza). E come nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti delle più grandi città europee, spiega una nota, il pianoforte al centro della sala principale del Mandela, manda un unico messaggio: suonami. Rivolto indistintamente a tutti.

"Le oltre 100mila somministrazioni effettuate al Mandela Forum, in uno tra i più grandi hub della Toscana, testimoniamo il buon andamento della campagna di vaccinazione nella nostra regione - commenta il governatore toscano Eugenio Giani in una nota -. Ben venga questa iniziativa sostenuta dalla Asl centro per festeggiare questo importante risultato, reso possibile grazie a uno straordinario lavoro di squadra". Per Giani, "se a oggi in tutta la Toscana siamo riusciti a somministrare oltre 1milione e mezzo di dosi, lo dobbiamo a una macchina organizzativa complessa, che abbiamo progressivamente perfezionato e reso migliore con il contributo di tutti a partire dagli stessi cittadini, che hanno compreso quanto sia importante vaccinarsi". "Le 100mila vaccinazioni rappresentano lo stargate fra quello che era il Mandela prima e la memoria che si rinnova oggi attraverso i medici, gli infermieri, i volontari, i tecnici e i gestori di impianti e tutti coloro che vengono a vaccinarsi", dice Giuseppe Malgeri, direttore del Mandela Forum da cui è partita l'idea di celebrare così, con un pianoforte, il raggiungimento delle 100mila vaccinazioni.

