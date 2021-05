Scuola: Bianchi, deve insegnare gli affetti

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "La scuola italiana ha molti problemi ma anche molte risorse. E' dopo la famiglia la prima comunità che i bambini incontrano ed è l'unica istituzione che vede i bambini trasformarsi in ragazzi, in adolescenti e poi giovani, donne e uomini, è una istituzioni che li accompagna nella trasformazione di corpo e mente e deve insegnare come vivere anche il dolore. Io ho detto che la scuola deve essere affettuosa, dobbiamo ricostruire un sapere, un imparare di affetti, non c'è natalità se non ci sono gli affetti".

Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi agli Stati generali della natalità. (ANSA).