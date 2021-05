Ripartono i pellegrinaggi Unitalsi, 'segno di speranza'

L'Unitalsi riparte: è online il calendario dei pellegrinaggi per la stagione 2021. "Ripartenza come grande segnale di speranza" dicono dall'organizzazione, dopo il difficile anno segnato dalla pandemia, nel corso del quale si sono svolti pochi viaggi della fede a causa dell'emergenza sanitaria. Riprende dunque il cammino di ammalati, volontari e pellegrini verso il santuario di Lourdes, in Francia, e verso le altre mete religiose, nel rispetto di tutte le procedure e dei protocolli per la sicurezza dei viaggi. Il primo pellegrinaggio, organizzato dalla sezione romana-laziale dell'Unitalsi si terrà a Loreto a fine giugno. Per luglio e agosto è già fitto il calendario di appuntamenti per le partenze verso Lourdes, Fatima, in Portogallo, e Santiago de Compostela (Spagna).