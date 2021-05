Ruby ter, pianista di Arcore condannato a due anni

Il tribunale di Siena ha condannato a due anni di reclusione per falsa testimonianza Danilo Mariani, il pianista senese di Arcore, nell'ambito del processo Ruby ter. Lo stesso tribunale oggi aveva stralciato la posizione di Mariani per l'accusa di falsa testimonianza, rinviando al 21 ottobre il processo per corruzione che lo vede vede imputato insieme a Silvio Berlusconi.

"Non fatemi parlare altrimenti mi fanno un altro processo". Lo ha detto, subito dopo la lettura della sentenza del tribunale di Siena che lo ha condannato oggi a due anni di reclusione per falsa testimonianza, pena sospesa, Danilo Mariani, il pianista senese di Arcore, imputato al processo Ruby ter a Siena.