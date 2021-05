Covid:festa in casa con carte e birra, 7 sanzioni nel Barese

(ANSA) - BARI, 13 MAG - Avevano organizzato una festa in casa, a base di carte da gioco e birra. Sette persone sono state sanzionate nel Barese per violazione delle norme Covid. E' accaduto nei giorni scorsi a Grumo Appula, dove i carabinieri hanno sorpreso la comitiva assembrata e senza mascherine all'interno di una abitazione privata. I militari hanno proceduto all'accertamento in quanto insospettiti dalle troppe voci dal tono alto che si accavallavano e che provenivano dalla casa.

Con il passaggio della Puglia in "zona gialla", da lunedì 10 maggio, permangono comunque alcune prescrizioni anti-contagio, come il distanziamento, l'uso dei disposizioni di protezione individuale e il coprifuoco. Nei primi due giorni "gialli', nell'intero territorio dell'area metropolitana di Bari, le forze dell'ordine hanno controllato 3.200 persone e ne hanno sanzionate 45. Sono state sottoposte a controllo anche 132 attività e in nessun caso sono state contestate violazioni.

