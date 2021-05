Assalto distributori con ruspe,arresti Italia e Romania

(ANSA) - TRIESTE, 12 MAG - Dall'alba è in corso un'operazione di polizia transnazionale, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo (S.C.O.) della Polizia e del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia (S.C.I.P.), per eseguire ordinanze di custodia cautelare in carcere con emissione di "mandato arresto europeo", a carico di 4 persone di nazionalità romena, componenti di una banda che ha compiuto numerosi assalti causando ingenti danni con ruspe ad aree di servizio in Fvg, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia tra gennaio e aprile 2021.

L'operazione si sta svolgendo tra l'Italia e la Romania. (ANSA).