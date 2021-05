Si avviano a toccare quota 13mila gli sbarchi di migranti nel 2021 in Italia. I dati del Ministero dell'Interno indicano 12.894 arrivi, il triplo rispetto ai 4.184 dello stesso periodo dello scorso anno. Ieri si è toccato il picco con ben 1.950 persone giunte in una sola giornata. I tunisini sono in testa tra le nazionalità più rappresentate (1.716), seguiti da ivoriani (1.292) e bengalesi (1.216). I minori stranieri non accompagnati sono 1.373