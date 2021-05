Vaccini: a Matera "Astranight" con 250 dosi somministrate

Solo 250 delle 750 dosi di vaccino AstraZeneca disponibili a Matera per "Astranight" - l'iniziativa voluta dall'Azienda sanitaria per incentivare il ricorso al farmaco che immunizza dal covid - sono state somministrate la notte scorsa nella città dei Sassi.

Le somministrazioni si sono concluse mezz'ora dopo la mezzanotte. Ieri sera, chi - appartenendo alla fascia di età fra 60 e 79 anni - voleva vaccinarsi, ha potuto ritirare un numero con l'orario indicato per ricevere il vaccino e la scheda da compilare con i dati per l'anamnesi. Quando le somministrazioni sono cominciate, le persone sono state ammesse a gruppi nella struttura, prima di essere indirizzati ai nove punti vaccinali in funzione: secondo quanto si è appreso, tutto si è svolto regolarmente e senza difficoltà.