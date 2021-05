Controlli cc, aperitivo in spiaggia per 150 giovani,sanzioni

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAG - A Pozzuoli (Napoli) aperitivo sulla spiaggia per 150 giovani senza mascherina: arrivano i carabinieri e il locale viene sgomberato per violazioni delle norme contro il covid.

L'intervento dei militari della sezione radiomobile di Pozzuoli e di quelli della stazione di Monteruscello è avvenuto nella prima serata di ieri in un lido in Viale Sibilla. Circa 150 giovani, senza rispettare distanziamento e senza mascherine, stavano bevendo drink e molti ballavano sulla spiaggia. I militari, per evitare problemi di ordine pubblico, hanno sgomberato il locale e sanzionato i gestori del locale la cui attività sarà sospesa per 5 giorni. Continuano gli accertamenti per identificare e sanzionare tutti i clienti. (ANSA).