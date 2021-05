Ancora un calo attualmente positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAG - Sono stati 108 i nuovi casi Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno a fronte di 158 guariti.

Tre i morti. E' il bilancio che emerge dal sito della Regione.

Gli attualmente positivi sono ora 2.583, 53 meno di sabato.

Sono stati analizzati 2.065 tamponi e 3.764 test antigenici.

Il tasso di positività è dell'1,8 per cento sul totale (sabato 1,2) e del 5,2 sui soli molecolari (era 3,7).

Stabili i ricoverati in ospedale nei reparti ordinari, 156, 21 dei quali, due in più, nelle terapie intensive. (ANSA).