Operaio cade da un ponteggio e muore nel Varesotto

(ANSA) - VARESE, 08 MAG - Un operaio di 52 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio a Tradate (Varese), intorno alle 11. A quanto emerso l'uomo sarebbe scivolato dalla struttura all'interno di un cantiere di un centro commerciale, cadendo nel vuoto per circa quattro metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza ed elicottero ma, nonostante il tentativo di rianimarlo, l'uomo è morto. Sono intervenuti i tecnici Ats. Indagano i carabinieri.

Si tratta della terza morte sul lavoro in quattro giorni in Lombardia. Il 5 maggio., a Busto Arsizio, sempre in provincia di Varese, è morto Christian Martinelli, di 49 anni, schiacciato da un'alesatrice nella fabbrica dove era , mentre il 6 in un cantiere a Pagazzano è deceduto Maurizio Gritti, travolto da una lastra di cemento. (ANSA).