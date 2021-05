Omofobia: Zan a iniziativa Circolo milanese 02Pd

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Il deputato del Pd, Alessandro Zan, promotore dell' omonimo disegno di legge contro l'omotransfobia, ha preso parte questa mattina ad un'iniziativa del Circolo milanese 02Pd. Ha partecipato ad un incontro al Blanco, storico locale di piazzale Lavater, da sempre in prima linea nelle battaglie della comunità Lgbt.

All'incontro, promosso dal Circolo del Pd - che ha lanciato la campagna "Una bandiera arcobaleno sulle vetrine di tutti i circoli Pd fino a quando il ddl Zan non sarà approvato" - erano presenti n centinaio di persone tra cui Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico e Pierfrancesco Maran, assessore del Comune di Milano. Al centro del dibattito il disegno di legge Zan che dovrà essere discusso in Senato nelle prossime settimane.

Per Zan "si tratta di una legge contro le discriminazione che indicherà anche la posizione dell'Italia in Europa rispetto ai diritti e contro il sovranismo". "Il ddl Zan sarà una legge di civiltà contro le discriminazioni e l' omotransfobia - spiega Massimo Scarinzi, segretario del Circolo 02PD - e dovrebbe essere una battaglia di tutti. Siamo felici che anche uno storico esponente di Forza Italia come Elio Vito abbia voluto essere presente questa mattina all'iniziativa". (ANSA).