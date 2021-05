Napoli: sole estivo,migliaia di persone in strade principali

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAG - Giornata di sole e strade piene per tutta la giornata a Napoli, con centinaia di migliaia di persone a godersi la città nei diversi momenti della giornata.

Stamattina gran folla sul lungomare sia per le passeggiate che per il pranzo nei ristoranti all'aperto, come pure al Vomero, nelle due isole pedonali di via Scarlatti e via Luca Giordano e in centro, nell'area di Piazza Bellini e Piazza San Domenico. In tanti si sono goduti il sabato, mantenendo la mascherina ma con un distanziamento spesso impossibile viste le folle. Le forze dell'ordine e la polizia municipale hanno controllato le strade più frequentate, intimando a tutti di tenere la mascherina.

Molta folla in particolare, per la conformazione del quartiere, a Chiaia dove i cittadini attraverso associazioni come "Comitato Chiaia Viva" hanno protestato per la movida che dura tutto il giorno nel week-end, ma una protesta è arrivata anche dai negozianti che sottolineano come per la movida dei giovani molte persone più adulte evitino la zona per lo shopping. (ANSA).