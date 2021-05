Ddl Zan: a Milano panchine arcobaleno contro discriminazioni

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - A Milano da oggi ci sono due panchine dipinte con i colori dell'arcobaleno per sensibilizzare i cittadini alla cultura del rispetto, della diversità e dell'inclusione sociale. Le panchine arcobaleno sono state inaugurate in Piazza Morbegno, nel quartiere di NoLo, alla presenza del deputato del Pd, Alessandro Zan, promotore dell'omonima legge contro l'omotransfobia. Proprio la città di Milano domani ospiterà una manifestazione, promossa dai Sentinelli, per chiedere l'approvazione della legge.

"Crediamo nella necessità di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione sociale e non abbiamo paura di estendere diritti - ha commentato la segretaria del Pd di Milano, Silvia Roggiani -. Quello che ci fa paura, invece, sono le parole pronunciate da alcuni esponenti leghisti, venute alla ribalta dopo il discorso di Fedez. Parliamo di personaggi che a Milano ricoprono anche ruoli importanti, come il consigliere comunale e regionale Bastoni e l'assessore Lepore, candidato in pectore per la destra in Municipio 2, e per i quali non abbiamo sentito ancora nessuna presa di distanza".

Le panchine arcobaleno sono state promosse dal Pd con una mozione in Municipio 2 sottoscritta anche da Sinistra per Milano e Movimento 5 Stelle. (ANSA).