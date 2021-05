Premio Guido Carli, la premiazione della XII edizione

Si svolgerà venerdì 7 maggio alle ore 17,30 la cerimonia di premiazione per la dodicesima edizione del Premio Guido Carli, in programma a Roma nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica con diretta streaming sulle homepage di Ansa.it, Corriere.it e TgCom24.it oltre ai canali social della Fondazione. "Il Premio ogni anno celebra soprattutto il valore della memoria e la sua importanza nella costruzione del futuro - spiega Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli - noi lo facciamo attingendo al lascito morale e culturale, alla vocazione etica di Guido Carli, quanto mai attuali e necessari per uscire dalla crisi".

Anche nel difficile 2021, il Premio Guido Carli sarà celebrazione del valore della memoria e al contempo dell'eccellenza italiana. A ricevere l'ambito riconoscimento, in via eccezionale in occasione della dodicesima edizione, non solo economisti e imprenditori, ma anche personalità che in questo momento storico si siano distinte per il loro impegno sociale e le loro competenze. Personaggi del mondo dell'arte a 360 gradi, della cultura, ma anche intellettuali che hanno lasciato il segno con i tratti distintivi della loro umanità e solidarietà.A portare il suo saluto iniziale la Presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo che introdurrà le autorità presenti e tra queste il Sindaco di Roma Virginia Raggi.

La premiazione sarà a cura del presidente onorario della Fondazione, Gianni Letta. Il riconoscimento andrà a dodici personalità scelte dalla giuria del Premio. Ne fanno parte oltre a Gianni Letta, Ornella Barra, Co-Coo for Walgreens Boots Alliance; Vincenzo Boccia, Presidente della Luiss Guido Carli; Urbano Cairo, Presidente della Cairo Editore; Fedele Confalonieri, Presidente di Mediaset, Claudio Descalzi, Ad di Eni; Lavinia Biagiotti, Ceo e Presidente di Biagiotti Group; Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo; Giovanni Malagò, Presidente del Coni; Giampiero Massolo, Presidente di Fincantieri; Barbara Palombelli, Giornalista e conduttrice televisiva; Antonio Patuelli, Presidente dell'ABI; Gennaro Sangiuliano, Direttore del Tg2; Francesco Starace, Ad e Direttore Generale dell'Enel.

La presidente dellla Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo, nipote dell'ex governatore della Banca d'Italia, ha chiesto di istiuire il 18 settembre la 'Giornata nazionale della Rinascita' da celebrare il 18 settembre esattamente sei mesi dopo il 18 marzo, data in cui per la prima volta sono state ricordate in Italia le vittime del Covid dopo un anno di emergenza sanitaria.