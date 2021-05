Papa: 'Solidarietà e vicinanza all'India per l'emergenza Covid'

"In questo momento in cui così tanti in India stanno soffrendo a causa dell'attuale emergenza sanitaria, io scrivo per trasmettere la mia sincera solidarietà e vicinanza spirituale a tutto il popolo indiano, insieme con la certezza delle mie preghiere che Dio concederà guarigione e consolazione a tutti coloro che sono affetti da questa grave pandemia". Lo afferma papa Francesco in un messaggio inviato al card. Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay e presidente della Conferenza dei vescovi Cattolici dell'India, per l'emergenza sanitaria Covid-19 nel Paese.