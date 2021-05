Aggredita a Milano, sospetta violenza

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Una donna di 49 anni è stata soccorsa in strada, a Milano, in stato confusionale, con i segni di una aggressione. E' accaduto ieri sera intorno alle 19 ma è stato riferito oggi dai carabinieri che indagano sull'episodio. La donna è stata portata alla clinica Mangiagalli di Milano per accertamenti su una possibile violenza sessuale.

Il 118 è intervenuto in via Don Guanella, chiamato da amici della donna, una straniera dell'Est Europa, che l'avevano trovata in un albergo del centro in stato confusionale. (ANSA).