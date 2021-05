Zingaretti, nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Noi se corriamo e andiamo avanti con l'arrivo dei vaccini penso (che l'immunità di gregge) sia un obiettivo raggiungibile in tempi brevi". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo alla trasmissione Agorà su Rai Tre. Se la Lombardia la raggiungerà per prima? "Me lo auguro. Noi dobbiamo smetterla con questa competizione, è una bella notizia", ha risposto. (ANSA).