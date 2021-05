Al via la vaccinazione di massa nelle isole minori

Nella riunione con i sindaci delle isole minori si è trattato il tema della campagna vaccinale, secondo quanto si apprende dal Commissariato all'emergenza, ed in tale ambito si procederà con le vaccinazioni di massa con il supporto della Difesa e della Protezione civile. Il criterio di priorità è quello di vaccinare progressivamente partendo dalle isole che hanno maggiori fragilità in termini di rischio epidemiologico e carenza di adeguati presidi sanitari, viene sottolineato.

L'incontro con i sindaci delle isole minori "è stata anche l'occasione per ribadire il rispetto assoluto delle priorità vaccinali, categorie fragili e over 80, ma la campagna prosegue spedita, 15 milioni di italiani hanno avuto almeno una dose di vaccino, è molto importante. Contiamo in due settimane di completare la vaccinazione delle categorie più fragili". Così il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini all'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24.



Il governo Draghi ha dettato "regole ferree per la vaccinazione delle categorie più fragili, nella stragrande maggioranza dei casi le stanno rispettando, chi decide di operare diversamente lo fa in maniera arbitraria. Dobbiamo correre tutti nella stessa direzione".

C'è poi il capitolo delle residenze per anziani. "Sarà sicuramente un'ordinanza che arriverà nel giro delle prossime ore il provvedimento che sbloccherà il nodo della riapertura delle Rsa, assicurando la possibilità di visita da parte dei familiari, nel rispetto delle norme di sicurezza e come è oggi possibile solo in pochissime strutture". Ad annunciarlo all'ANSA è Sandra Zampa, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e responsabile Salute del Pd. "Il Ministero - aggiunge - ha scelto di predisporre un'ordinanza su cui si sta lavorando in queste ore, affinché entri in vigore immediatamente".

Intanto l'Aula di palazzo Madama ha approvato con 202 sì, 28 no e 5 astenuti la conversione in legge del decreto Covid. Il provvedimento prevede misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in dad o in quarantena.