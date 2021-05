Udienza per le estradizioni degli ex terroristi a Parigi

E' l'ex brigatista Sergio Tornaghi il primo degli ex terroristi rossi italiani a passare davanti alla Chambre de l'Instruction di Parigi questo pomeriggio per la prima fase, formale, del procedimento di richiesta di estradizione da parte dell'Italia.

Il tribunale ha cominciato leggendo a Tornaghi, condannato all'ergastolo, le richieste dell'Italia e le condanne subite.

'Stiamo arrivando verso la fine. Stiamo raschiando il fondo del barile. Io ho vissuto tutti questi anni con un grande dolore. Dolore e compassione per le vittime, per tutte le vittime. Per le famiglie coinvolte, compresa la mia": lo ha detto, al palazzo di Giustizia di Parigi in attesa di comparire alla prima udienza per l'estradizione, l'ex Br Marina Petrella conversando con alcuni giornalisti italiani. "Da parte mia, ho fatto 10 anni di carcere, fra Italia e Francia. E 30 di esilio, una pena senza sconti e senza grazie. Che ti impedisce di tornare nella tua terra".