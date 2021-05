Terremoti: scossa di magnitudo 2.0 a Pozzuoli

(ANSA) - POZZUOLI, 05 MAG - Un evento sismico di magnitudo 2.0 della scala Richter a profondità 2300 metri è stato registrato questa mattina alle ore 9,08 a Pozzuoli. L'epicentro è stato localizzato in località Agnano-Pisciarelli, nelle immediate vicinanze del vulcano Solfatara. L'evento, accompagnato da boati avvertiti dagli abitanti dell'area prossima all'epicentro, è stato preceduto e seguito da scosse di minore intensità di magnitudo 0.8 e 0.9. Appena qualche giorno addietro erano stati registrati altri eventi avvertiti dalla popolazione e che dalle risultanza fornite dagli esperti dell'Osservatorio Vesuviano rientrano nella fase ascensionale del bradisismo flegreo. Nell'occasione l' Amministrazione comunale di Pozzuoli, in una nota, ribadisce il divieto assoluto di avvicinamento all'area di emissione di fluidi di Pisciarelli per il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura. Inoltre viene ricordato che dal 2012 il Dipartimento Nazionale di Protezione ha elevato il livello di allerta vulcanica dei Campi Flegrei da verde (base) a gialla (attenzione). L'innalzamento del livello di allerta ha comportato il rafforzamento del monitoraggio scientifico e delle attività di pianificazione e prevenzione. L'amministrazione comunale, rassicura infine la popolazione che insieme all'ufficio di Protezione Civile del Comune di Pozzuoli, segue in tempo reale l'evolversi dei fenomeni in raccordo con l'Osservatorio Vesuviano per garantire un completo aggiornamento sulle dinamiche in corso. (ANSA).