Il Papa istituisce il 'ministero' del catechista. Così come gli altri servizi ufficiali della Chiesa, dal presbiterato al diaconato, dall'accolitato al lettorato, anche chi è chiamato alla preparazione dei sacramenti in parrocchia, svolgerà un compito 'ufficiale'. La Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" di Papa Francesco 'Antiquum ministerium' con la quale si istituisce il ministero di catechista sarà presentata alla stampa l'11 maggio.