Incidenti lavoro: schiacciato da fresa, morto operaio

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO, 05 MAG - È morto un operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale, all'interno di una fabbrica di Busto Arsizio (Varese), questa mattina intorno alle 9 e 40.

Per l'uomo, trasportato d'urgenza in ospedale a Legnano in gravi condizioni, i medici non hanno potuto fare nulla. (ANSA).