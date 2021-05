Francobollo italiano celebra Napoleone a 200 anni da morte

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - E' stato emesso oggi un francobollo italiano dedicato a Napoleone Bonaparte, nel bicentenario della morte.

La vignetta del francobollo, valido per la posta ordinaria diretta in Europa, riproduce un ritratto di Napoleone (nelle vesti di Re d'Italia) dipinto da Andrea Appiani e conservato nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano; in alto compare l'inizio (''Ei fu...'') della famosa poesia che Alessandro Manzoni scrisse all'annuncio della morte di Napoleone.

Uno dei testi contenuti nel bollettino illustrativo dell'emissione e' firmato da Charles Bonaparte, presidente della Federazione Europea delle Città Napoleoniche, il quale sottolinea i legami di Napoleone con la storia italiana: non solo per le origini della famiglia Bonaparte, ma anche per le campagne combattute in Italia e per la costituzione del Regno d'Italia, di cui Napoleone cinse la corona.

A sua volta Angelo Di Stasi, presidente della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte-valori postali del Ministero dello Sviluppo Economico, sottolinea in particolare le radici italiane di Napoleone per via della nascita in Corsica, allora legata alla cultura italiana: ''per questo ci piace pensare che il francobollo emesso dallo Stato italiano nel bicentenario della scomparsa di Napoleone renda omaggio non solo al protagonista indiscusso della storia europea a cavallo tra XVIII e XIX secolo, ma anche e soprattutto ad un grande italiano''. (ANSA).