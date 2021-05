Nuova bufera sul Csm, Palamara 'per ora sono solo spettatore'

"In questo momento preferisco essere spettatore, almeno in questi primi giorni": così l'ex pm romano Luca Palamara, intervenendo a Radio Radicale alla trasmissione dibattito sulla giustizia in occasione dei 91 anni di Marco Pannnella - il leader radicale scomparso nel 2016 - ha risposto a una domanda sulla nuova bufera che agita il Csm.

Per Palamara, comunque, la vicenda dimostra come la stampa sul suo caso "più che un racconto" ha compiuto "una mistificazione dei fatti". L'ex pm ha detto di aver accolto l'invito dei radicali "a partecipare" alla loro Commissione giustizia per raccontare "i meccanismi delle nomine" del Csm.