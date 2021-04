Sudafrica: muore regina zulu Mantfombi, reggente da un mese

(ANSA) - ROMA, 30 APR - La famiglia reale degli Zulu, in Sudafrica, ha annunciato la morte della propria regina Shiyiwe Mantfombi Dlamini, 65 anni, che solo un mese fa aveva assunto le veci di reggente alla morte del marito, il re Goodwill Zwethilini. Lo riferisce la Bbc online.

Non sono note le cause del decesso, avvenuto una settimana dopo che la monarca reggente era stata ricoverata in ospedale per una malattia imprecisata. Ma il primo ministro Zulu, Mangosuthu Buthelezi, ha detto che si è trattato di una morte "inaspettata". Un successore per la guida della nazione Zulu, che conta 11 milioni di sudafricani, non è ancora stato scelto.

Ma il primo ministro ha assicurato che non vi saranno vuoti di potere.

La regina Mantfombi aveva assunto la carica di reggente il 24 marzo dopo il decesso del re Zwethilini, avvenuto per complicanze del diabete di cui soffriva. (ANSA).