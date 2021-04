Maturità:entro oggi argomento elaborato, al via preparazione

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Scade oggi il termine per l'assegnazione del tema dell'elaborato ai ragazzi che affronteranno gli esami di maturità, circa 500 mila. Il ministero dell'Istruzione ha fornito su twitter una serie di risposte alle tante domande poste dagli studenti.

Il tema è assegnato dal Consiglio di classe sulla base delle discipline svolte durante l'anno, che possono essere integrate da altre materie o esperienze fatte, come durante i percorsi per l'alternanza scuola-lavoro. Non c'è una lunghezza stabilita per l'elaborato, che può avere forme diverse: testo scritto, multimediale, progetto ecc. Non ci sono neppure regole fisse sul numero di autori o di tematiche da inserire. La durata del colloquio è di circa 60 minuti. I ragazzi saranno seguiti dal docente di riferimento che li guiderà e accompagnerà nell'organizzazione del lavoro.

Il colloquio si compone di diversi momenti, la trattazione di una disciplina può avvenire in un diverso momento del colloquio.

Il colloquio viene valutato nel suo complesso anche sulla base della griglia di valutazione. (ANSA).