Covid: 13.446 nuovi casi, 263 morti

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Sono 13.446 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14.320. Sono invece 263 le vittime in un giorno (ieri 288). In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.022.653, i morti 120.807. Gli attualmente positivi sono invece 436.270 (-2.439 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.465.576 (+15.621). I tamponi molecolari e antigenici sono 338.77. Il tasso di positività è del 3,9%, in calo rispetto al 4,3% di ieri. Sono 2.583 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 57 unità mentre gli ingressi giornalieri sono stati 137 (ieri 129). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.940 persone, in calo di 411 rispetto a ieri. (ANSA).